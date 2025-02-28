27 ENNE RESIDENTE A MISTERBIANCO SORPRESO MENTRE VA A SPACCIARE: AVEVA SESSANTA INVOLUCRI DI COCAINA IN TASCA.

La Polizia di Stato ha arrestato un 27enne originario di Jesi, in provincia di Ancona, ma residente a Misterbianco, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nonostante la giovane et...

La Polizia di Stato ha arrestato un 27enne originario di Jesi, in provincia di Ancona, ma residente a Misterbianco, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nonostante la giovane età, il soggetto aveva già vari precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e relativi agli stupefacenti.

Nei giorni scorsi, i poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Catania, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo del territorio, hanno notato un uomo aggirarsi con fare sospetto nella zona del Villagio Zia Lisa.

Il soggetto alla vista della volante in transito ha improvvisamente accelerato il passo tentando di evitare di essere controllato dai poliziotti, i quali, insospettiti, lo hanno seguito e fermato poco dopo.

Sottoposto a perquisizione personale, il 27enne, all’interno della tasca del giubbotto, nascondeva ben sessanta involucri di carta stagnola contenenti cocaina che, con ogni probabilità, stava per mettere in commercio. Pertanto il giovane, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima dinanzi l’Autorità Giudiziaria. La droga è stata sequestrata e verrà distrutta.