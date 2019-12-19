95047

27ENNE DI ORIGINE PATERNESE MUORE IN INCIDENTE STRADALE A MILANO

La sua Alfa si sarebbe ribaltata più volte su se stessa. Poi, come una scheggia impazzita senza controllo, sarebbe finita violentemente contro un palo. E per lui, nonostante l'immediato intervento dei...

19 dicembre 2019 15:19
News
La sua Alfa si sarebbe ribaltata più volte su se stessa. Poi, come una scheggia impazzita senza controllo, sarebbe finita

violentemente contro un palo. E per lui, nonostante l'immediato intervento dei soccorritori, non c'è stato nulla da fare.

Tragico incidente stradale nella notte tra mercoledì e giovedì a Garbagnate, teatro di uno schianto costato la vita a un ragazzo di ventisette anni residente a Cesate, di origine Paternese.

Pochi minuti prima di mezzanotte, stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri di Rho, il 27enne Salvatore Cutrona , era a bordo di un'Alfa Romeo 147 e avrebbe perso il controllo dell'auto all'incrocio tra via Zenale e viale Caduti Garbagnatesi.

La vettura si sarebbe ribaltata più volte su se stessa e avrebbe poi finito la propria corsa contro un palo.

Per liberare il giovane dal veicolo sono intervenuti i vigili del fuoco, che lo hanno poi affidato alle cure dei sanitari del 118, arrivati con ambulanza e un'auto medica. Giunto a Niguarda, però, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I rilievi per ricostruire le cause e la dinamica dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Rho, che ora stanno cercando di fare luce sull'accaduto.

