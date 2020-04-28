27ENNE SPACCIAVA MARIJUANA E COCAINA: ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato il 27enne Gabriele FURNARI, catanese ma domiciliato a Misterbianco, per detenzione di sostanze stupefacenti ai f...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato il 27enne Gabriele FURNARI, catanese ma domiciliato a Misterbianco, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari nell’espletare un servizio perlustrativo nel quartiere di San Giovanni Galermo, posizionatisi a debita distanza, hanno notato in via Capo Passero FURNARI che effettuava dei veloci scambi con alcuni giovani e quindi, con tempestività, hanno bloccato quest’ultimo nonostante avesse già accennato un timido tentativo di fuga.

Lo hanno pertanto sottoposto a perquisizione, rinvenendogli addosso l’occorrente per la gestione di un “punto vendita” di droga per tutti i gusti: 11 dosi di marijuana e 2 25 di cocaina, nonché 160 euro provento dell’attività di spaccio