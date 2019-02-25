3 MEDAGLIE D’ORO PER LA SCUOLA DI DANZA STUDIO3 AI REGIONALI 2019
Si sono svolti dal 23 al 24 presso il pala ghiaccio di Catania una delle più importanti gare della Fids Federazione Italiana Danze Sportive, i campionati regionali 2019
Ottimi risultati per la scuola danza Studio3 di Paternò della Maestra Francesca Sciurello, con un bottino di 3 medaglie d’oro nelle danze Latino Americane.
Per la categoria 19/34 classe C, ad aggiudicarsi il titolo di campioni regionali 2019 sono gli atleti Michele Pennisi e Tiziana Ingrassia.
Giuseppe Uccellatore e Andrea Francesca Testa, coppia di brevissima formazione, anche loro sul gradino più alto del podio nella categoria 16/18 classe B1.
Per il terzo anno consecutivo si laureano campioni regionali, i pluricampioni Gabriele Chisari e Alice Tumminello, nella categoria 19/34 classe B2, quest’ultima coppia in condivisione con la scuola di danza New Dance della maestra Lucrezia Coco
Ottimi risultati, pure per gli atleti Rosario Spina e Ylenia Morabito, Massimo Longo e Carla Cifalinò