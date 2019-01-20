3 MORTI ED UN FERITO GRAVE IN UN INCIDENTE STRADALE A RAGUSA

AGGIORNAMENTO:Tre vittime e un ferito in gravi condizioni è il triste bilancio di un incidente avvenuto la notte scorsa intorno alle 2 sulla strada statale Ispica-Rosolini nel Ragusano. Le vittime tut...

AGGIORNAMENTO:

Tre vittime e un ferito in gravi condizioni è il triste bilancio di un incidente avvenuto la notte scorsa intorno alle 2 sulla strada statale Ispica-Rosolini nel Ragusano. Le vittime tutte di Rosolini sono Cristian Minardo, 22 anni, la sua fidanzata di 17 anni Aurora Sorrentino e la madre della ragazza Rita Barone di 54. Una quarta persona, un 22 enne di Rosolini che era sulla Punto, è stata trasferita in elisoccorso al Centro Politrauma dell'Ospedale Cannizzaro di Catania, dopo un primo ricovero nell'ospedale "Maggiore" di Modica







Tragedia della strada questa notte in provincia di Ragusa.

Hanno perso la vita tre persone in uno scontro frontale tra due auto, sulla strada che collega Ispica a Rosolini.

Un quarto, è stato trasferito in elisoccorso al Centro Politrauma di Catania.







Secondo le prime informazioni, le vittime sono tutte di Rosolini.

Scattato l'allarme sul posto si sono portate diverse ambulanze del 118 e le gazzelle del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Modica. Per tre degli occupanti dei mezzi non ci sarebbe stato nulla da fare

IN AGGIORNAMENTO