30 ENNE FERMATO A BORDO DI UN MOTOCICLO RUBATO NEL 2015 A RAGALNA, DENUNCIATO
A cura di Redazione
10 luglio 2020 09:08
Nella serata di ieri, agenti delle Volanti hanno denunciato per il reato di ricettazione M.S., classe 1986. L’uomo veniva fermato in strada nella zona di contrada Codavolpe, mentre si trovava a bordo di un motociclo che risultava essere stato rubato nell’aprile 2015 a Ragalna, come da denuncia presentata dal legittimo proprietario. Il mezzo è stato sequestrato, in attesa di essere restituito all’avente diritto.