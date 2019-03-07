30ENNE UCCISA A MESSINA, CONFESSA IL FIDANZATO

E’ stato il 26enne Cristian Ioppolo a uccidere la fidanzata 30enne Alessandra Musarra. La giovane era stata trovata morta stamani, in una pozza di sangue, nella sua casa di contrada Campolino, a Santa...

La Polizia aveva subito fermato il fidanzato, poi sottoposto a interrogatorio da parte del sostituto procuratore Marco Accolla e del capo della squadra mobile, Franco Oliveri. Messo sotto pressione e davanti a diverse contraddizioni rispetto alla sua prima versione dei fatti, ha confessato.

Appena ieri, Alessandra pubblicava un post sulla sua pagina Facebook, a proposito di una serie televisiva che affrontava il tema della violenza sulle donne. “Ogni anno – ha scritto – in vista della festa della donna ci sono sempre nuovi temi di violenze sulle donne, perché sono in mille modi”.

Una notizia funesta che arriva proprio alla vigilia della giornata internazionale della donna. Soprattutto a Messina ci sarà ben poco da festeggiare.

