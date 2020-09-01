33 NUOVI POSITIVI IN SICILIA, FRENANO I CONTAGI IN ITALIA

Sono 33 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: 7 in rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Cinque sono migranti. C'è anche una...

A cura di Redazione 01 settembre 2020 20:35

Condividi