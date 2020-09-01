33 NUOVI POSITIVI IN SICILIA, FRENANO I CONTAGI IN ITALIA
Sono 33 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: 7 in rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Cinque sono migranti. C'è anche una nuova vittima, un uomo di Siracusa, che fa salire il totale a 287 dall'inizio dell'epidemia.
Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia:
8 Palermo e Trapani, 7 Siracusa, 6 Catania, 2 Messina, 1 Caltanissetta e Agrigento.
Attualmente ci sono 1.152 positivi di cui 71 ricoverati in ospedale (+1), 10 in terapia intensiva e 1071 in isolamento domiciliare, per un totale di 4350 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.911 (+5).
Di nuovo in calo i contagi da Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati 978 i nuovi casi, 18 meno di ieri. Otto le vittime, due in più di ieri. In aumento il numero dei tamponi effettuati: 81.050, contro i 58.518 del giorni precedente. Questi i dati del ministero della Salute. I casi totali sono saliti a 270.189 (+975). I morti sono diventati 35.491.
• CASI +978 su 81050 tamponi (ieri +996 su 53518)
di cui 579 casi da screening
• MORTI +8 (ieri +6)
• GUARITI +291 (ieri +117)
• TER INT +13 (ieri +8, tot 107)
• RICOVERI +92 (ieri +37, tot 1380)
• POSITIVI +676 (ieri +873, tot 26754)