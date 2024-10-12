33’ SAGRA DEL PISTACCHIO: DOMANI GIORNATA CLOU

Domani è la giornata clou della 33’ Sagra del pistacchio verde di Bronte dop.La domenica finale di una festa che oggi ha visto la Fanfara dei Bersaglieri dell’Etna omaggiare il percorso della Sagra, p...

Domani è la giornata clou della 33’ Sagra del pistacchio verde di Bronte dop.

La domenica finale di una festa che oggi ha visto la Fanfara dei Bersaglieri dell’Etna omaggiare il percorso della Sagra, prima del tradizionale saluto in piazza Spedalieri, oggi sede dei migliori stand al pistacchio dop, ma da sempre sede del monumento ai Caduti.

Ed oggi non è mancato lo spettacolo, con il “I trofeo pugilistico” e tanta animazione. Successo venerdì sera anche la “Festa dei Nonni” con gli anziani che hanno ballato e gustato un buon gelato rigorosamente al pistacchio.

Gli occhi però sono tutti puntati alla giornata di domani, ovvero la giornata conclusiva.

“Vi invito tutti – ha affermato il sindaco Pino Firrarello – a venirci a trovare domani alle ore 18 in piazza Castiglione, quando offriremo a tutti un assaggio della prelibata torta al pistacchio realizzata dai nostri abili pasticceri”.

“In tanti hanno già annunciato la partecipazione al taglio della grande torta – ha aggiunto l’on. Giuseppe Castiglione presente fra gli stand – e tanti stanno visitando la nostra cittadina, apprezzandola anche per le bellezze culturali della pinacoteca e dei monumenti”.

Ed oggi ospiti d’eccezione a Bronte, l’assessore regionale Andrea Messina ed i deputati regionali Carmelo Pace e Salvatore Giuffrida.

Domani come da tradizione gli stand apriranno alle ore 10. Poi di tutto, ma soprattutto una estemporanea di pittura organizzata dalla Fidapa ed i Tamburi di buccheri. Alle 18 in piazza Castiglione l’attesa distribuzione della torta al pistacchio realizzata da Fruit Service di Mario Marullo, da Terre Verdi e dall’ Istituto superiore di Maniace Ipsseoa “Govanni Falcone” e dall’Iss Enrico Medi di Randazzo.

“Un modo per di grazie ai visitatori – ha affermato l’assessore Pestianni – che così potranno rendersi conto di quanto buona sia la torta con il nostro pistacchio”.