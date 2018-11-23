35ENNE PATERNESE, TORNA DA MILANO E RUBA IL COMPUTER A UN ALTRO PASSEGGERO: ARRESTATO
Personale della Squadra di Polizia Giudiziaria dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Aeroportuale di Catania, a seguito a certosine attività d’indagine, ha denunciato in stato di libertà il paternese G.S. classe ’83, perché responsabile del furto di un PC. portatile, avvenuto nella sala arrivi dell’Aeroporto Vincenzo Bellini.
Ricevuta la denunzia di patito furto sporta dalla proprietaria del computer, gli agenti, attraverso approfondite indagini effettuate con l’aiuto dei sistemi di videosorveglianza, hanno accertato che il furto era stato portato a segno a opera di un uomo, anch’egli passeggero del volo in arrivo da Miano Malpensa.
Risaliti all’immagine del volto dell’uomo tramite l’esame delle immagini che sono state raffrontate con quelle riprese ai check point dell’aerostazione di Milano Malpensa, gli investigatori sono risaliti all’identità del responsabile del furto.
A seguito della perquisizione domiciliare disposta dall’A.G., i poliziotti sono riusciti a rinvenire il maltolto.