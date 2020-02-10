36 ENNE FERITO CON FUCILATA NEL CATANESE,È GRAVE

Un trentaseienne è ricoverato nell'ospedale Garibaldi di Catania per le ferite all'addome provocate da un colpo di fucile.Le sue condizioni di salute sono definite gravi dai medici che lo stanno opera...

A cura di Redazione 10 febbraio 2020 10:50

