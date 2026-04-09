Paternò, uomo vive per strada: interviene la Misericordia ma rifiuta ogni aiuto

PATERNO’ – Una situazione delicata che sta attirando l’attenzione di cittadini e istituzioni in diverse zone della città. Dopo numerose segnalazioni arrivate nei giorni scorsi, la Misericordia di Paternò è intervenuta per prestare assistenza a un uomo che vive in strada.

L’associazione ha attivato immediatamente la propria Unità di Strada, avviando un coordinamento con le autorità locali per garantire tutela e dignità alla persona.

Il coordinamento tra istituzioni

È stato avviato un lavoro sinergico tra:

Luigi Aiello, governatore della Misericordia

Giovanni Rizzo, comandante della Polizia Locale

Don Nuccio Puglisi, direttore della Caritas

L’obiettivo è quello di individuare una soluzione concreta e immediata per affrontare la situazione.

Nonostante l’intervento tempestivo e la disponibilità anche di alcuni cittadini, l’uomo ha rifiutato categoricamente:

ogni forma di assistenza materiale

i controlli sanitari

il trasferimento presso una struttura di accoglienza già individuata

Una scelta che rende più complessa la gestione del caso.

Segnalazioni e preoccupazione tra i residenti

Durante i sopralluoghi, i volontari hanno tentato più volte di dialogare con l’uomo, spiegando i rischi legati alla permanenza in strada.

Alcuni residenti hanno segnalato episodi preoccupanti, parlando di ragazzi che lo deridono e, in alcuni casi, tentano di aggredirlo.

“La nostra insistenza nasce dal desiderio di proteggerlo – spiegano dalla Misericordia – perché purtroppo c’è chi vede nella fragilità un bersaglio”.

Situazione sotto osservazione

La situazione resta costantemente monitorata. La Misericordia continuerà a seguire il caso attraverso la propria Unità di Strada, mantenendo il coordinamento con le istituzioni e pronta a intervenire qualora l’uomo dovesse accettare il supporto.