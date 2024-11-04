36ENNE DI ADRANO RUBA DUE BORSE E UN PORTAFOGLIO IN UN NEGOZIO A CATANIA: DENUNCIATA
Entra in un negozio di accessori e, approfittando di un momento di distrazione del titolare, ruba due borse ed un portafoglio.
L’autrice del furto, una 36enne di Adrano, è stata identificata e denunciata dalla Polizia di Stato.
L’attività di indagine è scaturita dalla denuncia presentata dal titolare del negozio, ubicato in viale Ruggero di Lauria, il quale dopo essersi accorto del furto si è rivolto ai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo-Ognina”.
Invero, il titolare, notando la mancanza dal banco espositore di due borse e di un portafoglio ha richiesto l’intervento dei poliziotti che giunti sul posto hanno acquisito le registrazioni del sistema di videosorveglianza presente all’interno dell’attività commerciale.
Dalla visione dei filmati gli agenti sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti. In particolare, una donna, dopo aver fatto ingresso nel negozio, si era recata in prossimità di un espositore prendendo due borse ed un portafoglio griffati nascondendoli all’interno del giubbotto.
Successivamente la stessa si era recata velocemente verso l’uscita dove un complice l’attendeva a bordo di un’auto.
Esperiti alcuni accertamenti, gli agenti sono riusciti ad individuare la donna, che annovera anche diversi precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di droga.
La 36enne è stata rintracciata e successivamente indagata per il reato di furto aggravato.