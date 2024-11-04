36ENNE DI ADRANO RUBA DUE BORSE E UN PORTAFOGLIO IN UN NEGOZIO A CATANIA: DENUNCIATA

Entra in un negozio di accessori e, approfittando di un momento di distrazione del titolare, ruba due borse ed un portafoglio.L’autrice del furto, una 36enne di Adrano, è stata identificata e denuncia...

A cura di Redazione 04 novembre 2024 07:55

