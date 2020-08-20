37 POSITIVI IN PIÙ IN SICILIA NELLE ULTIME 24ORE, BEN 845 IN ITALIA

Trentasette casi di coronavirus in più in Sicilia, dove attualmente i contagiati sono 790: 41 ricoverati con sintomi, 8 in terapia intensiva e 741 in isolamento domiciliari.Dei 37 casi, sette sono nel...

Trentasette casi di coronavirus in più in Sicilia, dove attualmente i contagiati sono 790: 41 ricoverati con sintomi, 8 in terapia intensiva e 741 in isolamento domiciliari.

Dei 37 casi, sette sono nel Catanese, sette nel Messinese, dieci nel Palermitano, nove nel Ragusano e 4 nel Siracusano.

Scendono le persone in ospedale (fino a ieri erano 60). Ieri l’aumento dei positivi era stato di 45 unità. Sono 3.785 i casi totali, 2.799 i dimessi guariti. Restano 286 i deceduti. Registrato un incremento dei tamponi pari a 2.982.

In italia rialzo dei contagi mai cosí alti dal 16 maggio. Nelle ultime 24 ore +654 pazienti attualmente positivi, 180 guariti e 6 morti.

256.118 persone (+845, ieri +642) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 35.418 sono decedute (+6; ieri +7) e sono state dimesse 204.686(+180; ieri +364). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 16.014(+654; ieri +271); il conto sale a 256.118 se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia.

Importante aumento di contagi in Veneto (+159), Lombardia (+154), Lazio (+115), e Toscana (+59)

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 845 contagiati

• 6 morti

• 180 guariti