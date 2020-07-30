39 CASI IN PIÙ NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA, 28 SONO MIGRANTI, IN RISALITA PURE NEL RESTO D'ITALIA

Schizza in alto il numero di nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore: +39. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute.Incide il fattore migranti, come testimoniano i 28 positivi...

Schizza in alto il numero di nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore: +39. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute.

Incide il fattore migranti, come testimoniano i 28 positivi che fanno riferimento alla provincia di Agrigento.

Anche a Catania il bilancio cresce segnando +6, due i contagi a Messina, uno a Palermo, Enna e Ragusa.

Salgono a 35 i ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva e 224 in isolamento domiciliare: 250 gli attuali positivi al Covid. Sono 3.272 le persone che fino ad oggi hanno avuto il Coronavirus; fermo, fortunatamente ormai da due settimane, rimane il numero dei decessi: 283. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati 3228 (271 mila in totale).

Continua la salita dei contagi da coronavirus anche in Italia.

I contagi giornalieri continuano a viaggiare oltre la soglia dei duecento. Nell’ultimo bollettino diramato da Protezione Civile e ministero della Salute, i nuovi casi di Coronavirus in Italia sono +386. Cifra decisamente più alta di ieri (+289), ma ma anche del 28 luglio (+212) e di tre giorni fa (+170). Il numero totale delle persone che hanno contratto la malattia è salito a 247.158. I decessi, nelle ultime 24 ore, sono stati +3, per un numero complessivo di vittime pari a 35.132. Il dato migliora rispetto a ieri, quando i morti sono stati +7, due giorni fa +10 e tre giorni fa +5.

Si avvicina a quota 200 mila il numero dei guariti: sono 199.796, +765 nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive nel Paese sono 12.230, -386 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati con sintomi non gravi sono 748, mentre in terapia intensiva si trovano 47 persone, +9 nell’ultima giornata. 11.435 sono i cittadini in isolamento domiciliare. I dati del bollettino odierno arrivano a fronte di 61.858 tamponi analizzati, quasi 6 mila in più rispetto a ieri. Il totale dei test processati è arrivato a quota 6.752.169, mentre i casi testati sono 4.031.981.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 386 contagiati

• 3 morti

• 765 guariti