39ENNE DI ORIGINE PATERNESE MUORE IN INCIDENTE STRADALE NEL BOLOGNESE

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri a Bentivoglio, nel Bolognese. A perdere la vita è stato il 39enne Giuseppe Pesce, di origini paternese residente a Baricella. Era alla guida di una Peuge...

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri a Bentivoglio, nel Bolognese.

A perdere la vita è stato il 39enne Giuseppe Pesce, di origini paternese residente a Baricella.

Era alla guida di una Peugeot 208 che, per cause da chiarire, lungo via Saletto è uscita di strada senza coinvolgere altri veicoli: dopo essere finita nel fossato, si è ribaltata più volte terminando la corsa in un campo. Il conducente, incastrato nell'abitacolo, sul posto sono intervenuti i del fuoco e forze dell'ordine.

Sul posto sono prontamente arrivati anche i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 39enne che era, infatti, morto sul colpo.

Ora spetterà agli agenti della Locale chiarire l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita al ragazzo.