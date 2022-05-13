40ENNE PATERNESE PUNTA UN EURO E VINCE 20MILA EURO AL “10 E LOTTO”

Ha giocato dieci numeri e ne ha indovinati nove e con solo un euro ha vinto 20.000 euro. E’ successo ad una quarantenne residente a Paternò in provincia di Catania.La fortunata signora ha puntato al 1...

La fortunata signora ha puntato al 10eLotto sul casinò online di BetFlag, con la giocata minima (la massima è di duecento) e si è assicurata la significativa vincita.

La donna aveva scommesso anche sull’opzione extra ma senza vincere.

I numeri vincenti sono stati 5, 17, 20, 31, 46, 59, 64, 71 e 79. Se avesse giocato uno dei rimanenti numeri estratti, 25, 29, 58, 40, 84, 47, 72, 49, 21, 86 e 63, avrebbe vinto un milione di euro.

Il 10eLotto è un gioco moltiplicatore basato sul principio dell’estrazione casuale tra novanta numeri, venti dei quali sono vincenti e di cui 2 si aggiudicano il titolo di numeri oro. Se si aggiunge il gioco opzionale Extra si partecipa ad una seconda estrazione di quindici numeri effettuata tra i rimanenti settanta numeri non ancora estratti.