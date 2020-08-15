46 NUOVI CASI IN SICILIA, IN AUMENTO PURE NEL RESTO D'ITALIA

Aumenta di nuovo il numero di positivi al coronavirus in Sicilia. Come emerge dal bollettino di oggi, 15 agosto, i casi in 24 ore sono stati 46 (13 provenienti da Malta), dato che fa salire il numero...

Aumenta di nuovo il numero di positivi al coronavirus in Sicilia. Come emerge dal bollettino di oggi, 15 agosto, i casi in 24 ore sono stati 46 (13 provenienti da Malta), dato che fa salire il numero degli attualmente positivi a 677. Sono invece 3727 i casi totali nella Regione dall'inizio della pandemia.

Rimangono 52 le persone ricoverate, ma uno in meno in terapia intensiva (5). Invariato il numero delle vittime (284), 625 in isolamento domiciliari. Rimangono 2766 i guariti. Poco più di 2000 i tamponi effettuati.

Nuovo rialzo di contagi in Italia: 629 nelle ultime 24 ore: mai così alti dal 23 maggio. bollettino di oggi. Ieri i nuovi casi erano 574. Il totale dei casi totali sale ora a 253.438. In Veneto (+120), Lombardia (+94) e Emilia Romagna (+71) i maggiori incrementi. Solo in Trentino e Valle d'Aosta non si sono registrati nuovi casi. I tamponi effettuati sono stati 53.123, in crescita rispetto ai 46.723 di ieri. Questi i dati del ministero della Salute.

• 629 contagiati

• 4 morti

• 314 guariti