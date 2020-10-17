475 I NUOVI CASI IN SICILIA, 10.925 IN ITALIA

Sono 475 i nuovi contagi in 24 ore in Sicilia. Due le vittime. Tredici i malati in più in ospedale, 8 in regime ordinario e 5 in terapia intensiva. I tamponi sono 5739 contro gli oltre 7700 rilevati i...

Sono 475 i nuovi contagi in 24 ore in Sicilia. Due le vittime. Tredici i malati in più in ospedale, 8 in regime ordinario e 5 in terapia intensiva. I tamponi sono 5739 contro gli oltre 7700 rilevati ieri.

Il totale degli attuali positivi sale a 6281: 479 ricoverati con sintomi, 61 in terapia intensiva (+3), 5.741 in isolamento domiciliare. I casi totali sono 11.744, 362 i deceduti (+2), 5.101 i dimessi guariti.

DATI PER PROVINCIA:

151 CATANIA

130 PALERMO

65 TRAPANI

39 RAGUSA

24 AGRIGENTO

22 SIRACUSA

18 CALTANISSETTA

14 MESSINA

12 ENNA

ITALIA

Sono 10.925 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in aumento rispetto ai 10.010 comunicati ieri. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 47 decessi, che portano il totale a 36.474 dall'inizio dell'emergenza. Da ieri sono stati eseguiti oltre 165.837 tamponi. I pazienti ricoverati sono 7.322, con un incremento di 506 unità. In terapia intensiva, 705 malati (+67).

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 10.925 contagiati

• 47 morti

• 1255 guariti

+67 terapie intensive | +439 ricoveri

165.837 tamponi

Tasso di positività: 6,588% (-0,069%)