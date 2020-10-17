475 I NUOVI CASI IN SICILIA, 10.925 IN ITALIA
Sono 475 i nuovi contagi in 24 ore in Sicilia. Due le vittime. Tredici i malati in più in ospedale, 8 in regime ordinario e 5 in terapia intensiva. I tamponi sono 5739 contro gli oltre 7700 rilevati ieri.
Il totale degli attuali positivi sale a 6281: 479 ricoverati con sintomi, 61 in terapia intensiva (+3), 5.741 in isolamento domiciliare. I casi totali sono 11.744, 362 i deceduti (+2), 5.101 i dimessi guariti.
DATI PER PROVINCIA:
151 CATANIA
130 PALERMO
65 TRAPANI
39 RAGUSA
24 AGRIGENTO
22 SIRACUSA
18 CALTANISSETTA
14 MESSINA
12 ENNA
ITALIA
Sono 10.925 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in aumento rispetto ai 10.010 comunicati ieri. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 47 decessi, che portano il totale a 36.474 dall'inizio dell'emergenza. Da ieri sono stati eseguiti oltre 165.837 tamponi. I pazienti ricoverati sono 7.322, con un incremento di 506 unità. In terapia intensiva, 705 malati (+67).
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 10.925 contagiati
• 47 morti
• 1255 guariti
+67 terapie intensive | +439 ricoveri
165.837 tamponi
Tasso di positività: 6,588% (-0,069%)