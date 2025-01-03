RAGALNA. 4ª EDIZIONE DEL NATALE DI SOLIDARIETÀ SOTTO LE STELLE

Diventa ormai tradizione, dopo le 3 edizioni precedenti, per i cittadini ragalnesi, l’organizzazione del presepe vivente e del “Natale sotto le stelle”.Ragalna si prepara dunque ad accogliere la rappr...

Diventa ormai tradizione, dopo le 3 edizioni precedenti, per i cittadini ragalnesi, l’organizzazione del presepe vivente e del “Natale sotto le stelle”.

Ragalna si prepara dunque ad accogliere la rappresentazione della natività in Piazza Cisterna.

Dopo, seguirà una degustazione di prodotti tipici dei tempi antichi, quali: pasta con la ricotta, pasta con i ceci e pasta con le patate accompagnata da dolci e Vin brûlé.

Il tutto verrà allietato dal suono della cornamusa che renderà l’atmosfera intima e dolce accompagnata dai carretti siciliani che abbelliranno lo sfondo natalizio.

Queste sono le tradizioni che Ragalna continua a portare nel cuore, tradizioni che legano il paese e che fanno gioire grandi e piccoli. Non dimenticando anche di aiutare chi nella vita è stato meno fortunato.

Elisa Longo