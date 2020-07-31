MOTTA SANT'ANASTASIA: 5 CASI CONFERMATI IN CITTÀ, LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO

Aumentano i casi di soggetti positivi al Covid-19 nel nostro comprensorio.Notizia di pochi minuti fa, confermata dal Sindaco di Motta Sant'Anastasia, Anastasio Carrà, di 5 casi confermati sul territor...

Aumentano i casi di soggetti positivi al Covid-19 nel nostro comprensorio.

Notizia di pochi minuti fa, confermata dal Sindaco di Motta Sant'Anastasia, Anastasio Carrà, di 5 casi confermati sul territorio comunale.

Ecco il post social: l’ASP ha comunicato #ufficialmente che 5 nostri concittadini sono risultati #positivi al Covid-19.

Si tratta di un solo #nucleo familiare, composto da 5 soggetti. Tengo a precisare che stanno bene e sono stati tempestivamente messi in #quarantena.

Inoltre, si è già provveduto ad effettuare i #controlli di sicurezza richiesti per valutare i possibili contatti, e quindi contagi, con altri soggetti.

Pare sia stato #escluso ogni pericolo per la cittadinanza, trattandosi di una famiglia residente a Motta ma che #non frequenta abitualmente il paese.

Tuttavia, invito l’intera cittadinanza alla massima prudenza!!!

Continuiamo a seguire le misure consigliate e le diverse #prescrizioni Anti Covid.

Manteniamo la #calma e non perdiamo il senso di #solidarietà che ha contraddistinto la nostra piccola comunità sino ad oggi!!!