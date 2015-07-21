50 euro a prestazione sessuale: caso di sfruttamento della prostituzione a Belpasso

Ad intervenire sono stati i carabinieri della Compagnia di Paternò: denunciati due cittadini cinesi

95047.it Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Paternò, a seguito di mirata attività info investigativa, hanno denunciato in stato di libertà due cittadini cinesi di 41 e 43 anni, per sfruttamento della prostituzione. Avuta notizia che presso un’abitazione del Comune di Belpasso vi fosse un assiduo via vai di uomini, i militari hanno avviato mirati servizi di osservazione e videoregistrazione. Da questa attività di indagine è emerso che l’abitazione era occupata da una cittadina cinese, ovvero una 37enne irregolare sul territorio nazionale, che mediamente riceveva dieci clienti al giorno. Fingendosi interessati all’annuncio dunque, i carabinieri sono riusciti a fissare un appuntamento e, giunti nell'abitazione, hanno rinvenuto un lettino per massaggi e numerosi contraccettivi, appurando che la tariffa per le prestazioni sessuali della donna era di 50 euro dei quali solo una parte da lei trattenuta.

Da accertamenti sull’abitazione è emerso che questa era presa in affitto dagli indagati, i quali gestivano l’attività tramite annunci pubblicati su giornali locali. Sono in corso accertamenti volti a verificare se vi siano ulteriori responsabili.