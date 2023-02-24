54ENNE DI CATANIA MUORE INSIEME ALLA SUA AMICA MENTRE ERANO FERME PER PAGARE IL CASELLO ​SULL’AUTOSTRADA A4. IL VIDEO

Sono pochi istanti inequivocabili quelli delle telecamere di sicurezza del casello autostradale Milano Ghisolfa sull'Autostrada A4 che hanno ripreso l'incidente costato la vita a Laura Amato e Claudia...

Sono pochi istanti inequivocabili quelli delle telecamere di sicurezza del casello autostradale Milano Ghisolfa sull'Autostrada A4 che hanno ripreso l'incidente costato la vita a Laura Amato e Claudia Turconi.

Si vede la loro Ypsilon arrivare al casello intorno alle 2:30 e un attimo dopo, mentre sono ferme a pagare, giungere a velocità folle, senza nemmeno rallentare, la Lancia Musa guidata da un italiano di 39 anni di origine marocchina che le trancia in pieno.

La polizia ha trasmesso il video che è stato determinante per ricostruire quanto è accaduto.

L'uomo, in cura da anni con problemi psichiatrici, aveva da poco lasciato l'ospedale e la Procura di Milano, che lo ha indagato per omicidio stradale, plurimo è in attesa di avere tutta la documentazione sanitaria. (