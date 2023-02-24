54ENNE DI CATANIA MUORE INSIEME ALLA SUA AMICA MENTRE ERANO FERME PER PAGARE IL CASELLO SULL’AUTOSTRADA A4. IL VIDEO
Sono pochi istanti inequivocabili quelli delle telecamere di sicurezza del casello autostradale Milano Ghisolfa sull'Autostrada A4 che hanno ripreso l'incidente costato la vita a Laura Amato e Claudia Turconi.
Si vede la loro Ypsilon arrivare al casello intorno alle 2:30 e un attimo dopo, mentre sono ferme a pagare, giungere a velocità folle, senza nemmeno rallentare, la Lancia Musa guidata da un italiano di 39 anni di origine marocchina che le trancia in pieno.
La polizia ha trasmesso il video che è stato determinante per ricostruire quanto è accaduto.
L'uomo, in cura da anni con problemi psichiatrici, aveva da poco lasciato l'ospedale e la Procura di Milano, che lo ha indagato per omicidio stradale, plurimo è in attesa di avere tutta la documentazione sanitaria. (