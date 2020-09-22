59 ENNE PATERNESE PERDE LA VITA IN UN INCIDENTE STRADALE IERI A CATANIA

Ancora sangue sulle strade della Zona industriale. Là dove le arterie non sempre scorrono su asfalto regolare, dove in molti corrono a tutta velocità e dove non di rado, anche per la segnaletica non a...

Ancora sangue sulle strade della Zona industriale. Là dove le arterie non sempre scorrono su asfalto regolare, dove in molti corrono a tutta velocità e dove non di rado, anche per la segnaletica non adeguata, si rispetta il diritto di precedenza. Di tutto questo - o parte di questo - ne ha fatto tragicamente le spese ieri mattina, intorno alle 11, Dario Fusto, motociclista di 59 anni, di Paternò.

Secondo la prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, la vittima stava procedendo in sella alla sua “Moto Guzzi” rossa quando, all’incrocio fra la prima e l’undicesima strada, si è visto sbucare davanti la jeep condotta da un militare americano della base di Sigonella, che procedeva con a fianco la moglie. Lo straniero non avrebbe rispettato la precedenza.

Pare, al tempo stesso, che Fusto procedesse ben sopra ai limiti di velocità consentiti, cosicché per il poveretto è risultato impossibile evitare l’ostacolo che gli si è frapposto davanti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il 59enne presso il Pronto soccorso dell’Ospedale Garibaldi di Catania dove purtroppo, qualche ora dopo il ricovero, è deceduto.

Sui social, intanto, sono numerosi i messaggi di cordoglio per ricordare l’uomo, molto conosciuto nella sua città. I Paternò Red Sox, Baseball Team Campione d’Italia di Serie A 2016, scrivono: “Apprendiamo con grande sgomento della scomparsa di Dario Fusto a causa di un incidente stradale. Il carissimo Dario, amico da tutta una vita e vicino da 22 anni, abitava accanto al nostro campo da Baseball in contrada Ficuzza/Agnelleria a sud di Paternò ma in territorio di Belpasso. Dario è sempre stato una persona straordinaria e molto impegnato nel sociale avendo aiutato popolazioni in Africa per anni. Sentite Condoglianze alla famiglia da parte nostra. R.I.P. Dario“.

Anche Olga commemora il 59enne con un sentito post: “Carissimo Dario, voglio ricordarti così gentiluomo sorridente… Grazie per per tutto… Sei stato sempre molto generoso in tutto e con tutti… E soprattutto, grazie di quello che hai fatto per l’Umanità. Dovunque sei diretto in questo momento, ti auguro buon viaggio“.

FOTO LA SICILIA.it