72 ENNE CATANESE MUORE ANNEGATO A GIARDINI NAXOS , FORSE UN MALORE

Un uomo di 72 anni di Catania è morto nel mare di Schisó, frazione di Giardini-Naxos nel messinese.Il pensionato stava villeggiando nella cittadina turistica in compagnia della moglie ed era solito im...

A cura di Redazione 10 luglio 2022 13:47

