730 CASI E 11 MORTI IN SICILIA, OLTRE 19000 CONTAGI IN ITALIA
Sono 730 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia con undici vittime. Un dato confortante pero' arriva dai ricoveri: solo cinque in più e nessuno in terapia intensiva, per un totale di 689 ospedalizzati.
DATI PER PROVINCIA
204 PALERMO
188 CATANIA
117 RAGUSA
77 TRAPANI
74 MESSINA
26 CALTANISSETTA
26 AGRIGENTO
11 SIRACUSA
7 ENNA
ITALIA
Continuano a salire i contagi per Covid in Italia: secondo il bollettino del ministero della Salute l’incremento nelle ultime 24 ore è di 19.143, individuati con 182.032 tamponi, il numero più alto dall’inizio dell’emergenza.
Il totale dei contagiati - comprese vittime e guariti - sale a 484.869. In calo invece l’incremento delle vittime, 91 in un giorno (ieri erano 136) che portano il totale a oltre 37mila (37.059)
Bollettino di oggi:
• 19.143 contagiati
• 91 morti
• 2352 guariti
+57 terapie intensive | +855 ricoveri
182.032 tamponi
Tasso di positività: 10,5% (+1,1%)