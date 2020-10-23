95047

730 CASI E 11 MORTI IN SICILIA, OLTRE 19000 CONTAGI IN ITALIA

Sono 730 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia con undici vittime. Un dato confortante pero' arriva dai ricoveri: solo cinque in più e nessuno in terapia intensiva, per un totale di 689 ospedalizzati...

A cura di Redazione Redazione
23 ottobre 2020 17:09
730 CASI E 11 MORTI IN SICILIA, OLTRE 19000 CONTAGI IN ITALIA -
News
Condividi

Sono 730 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia con undici vittime. Un dato confortante pero' arriva dai ricoveri: solo cinque in più e nessuno in terapia intensiva, per un totale di 689 ospedalizzati.

DATI PER PROVINCIA

204 PALERMO

188 CATANIA

117 RAGUSA

77 TRAPANI

74 MESSINA

26 CALTANISSETTA

26 AGRIGENTO

11 SIRACUSA

7 ENNA

ITALIA

Continuano a salire i contagi per Covid in Italia: secondo il bollettino del ministero della Salute l’incremento nelle ultime 24 ore è di 19.143, individuati con 182.032 tamponi, il numero più alto dall’inizio dell’emergenza.

Il totale dei contagiati - comprese vittime e guariti - sale a 484.869. In calo invece l’incremento delle vittime, 91 in un giorno (ieri erano 136) che portano il totale a oltre 37mila (37.059)

Bollettino di oggi:

• 19.143 contagiati
• 91 morti
• 2352 guariti

+57 terapie intensive | +855 ricoveri

182.032 tamponi

Tasso di positività: 10,5% (+1,1%)

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047