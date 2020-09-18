8 PERSONE POSITIVE DOPO MATRIMONIO A CORLEONE, IL SINDACO CHIUDE SCUOLE

Otto persone positive al coronavirus a Corleone avrebbero partecipato ad un matrimonio lo scorso 12 settembre con 250 invitati. Tra di loro anche l'infermiera del reparto di geriatria dell'Ingrassia c...

Otto persone positive al coronavirus a Corleone avrebbero partecipato ad un matrimonio lo scorso 12 settembre con 250 invitati. Tra di loro anche l'infermiera del reparto di geriatria dell'Ingrassia che oggi è stata ricoverata all'ospedale Civico di Palermo con febbre alta e sintomi influenzali acuti. Lo ha reso noto il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi che ha disposto la chiusura di bar e pub alle ore 21 oltre alla villa comunale e alle scuole. Tra gli invitati vi sono infatti anche 30 giovani alunni. "Abbiamo deciso di chiudere le scuole per domani - dice il sindaco - La situazione è molto seria e da tenere sotto osservazione. Domani organizzeremo riunioni con le forze dell'ordine e l'Asp di Palermo. Si stanno tracciando tutti gli invitati che hanno preso parte al cerimonia e al banchetto. In attesa degli esami ho disposto la chiusura anche dei bar e dei pub alle 22 e della villa comunale". Alcune insegnanti che vivono a Corleone insegnano a Marineo e Bisacquino. Da qui la decisione di chiudere le scuole anche in questi due comuni