Tom & Jerry - il leggendario duo formato da un gatto e un topo entrati nella storia della cultura pop mondiale - festeggiano il loro 85° Anniversario: un successo globale all'insegna di iconiche birichinate e risate senza fine con l'amatissima coppia che, fin dal suo debutto nel 1940, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo e un suo spazio nell'immaginario collettivo.

Usciti per la prima volta dai fogli da disegno alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale e all'ombra della Grande Depressione, Tom & Jerry sono nati dal desiderio di creare una serie di cartoni animati in grado di accendere l'immaginazione in un mondo annebbiato. La regia di William Hanna e la finezza creativa e comica di Joseph Barbera dettero vita a una collaborazione che avrebbe trovato eco nel duo spiritoso da loro creato.

Le personalità distintive di Tom & Jerry e il loro rapporto unico hanno attraversato le generazioni, portando sugli schermi un mondo in cui la rivalità è naturale e la giustizia è universale: prima al cinema - dove i primi film arrivarono dal 1940, conquistando negli anni ben sette Oscar al Miglior cortometraggio d'animazione - e poi in tv, dove fecero il loro debutto negli anni '60. La rivalità sana e giocosa tra i due protagonisti, rafforzata da gag a ritmo, espressioni facciali ricche di sfumature e geniali partiture musicali di artisti del calibro di Scott Bradley, hanno resistito al passare del tempo, fino ad arrivare ai giorni nostri, con le recenti produzioni tv, tra cui "Tom & Jerry Tales" (2006-2008) e "The Tom & Jerry Show" (2014-2021).

Per celebrare l'iconico duo, Warner Bros. Discovery dedica loro un intero anno di celebrazioni a livello globale con iniziative pensate per gli appassionati di tutte le età, che prevedono eventi ed ed esperienze e il lancio di nuovi prodotti tematizzati in collaborazione con prestigiosi brand.

In Italia Tom & Jerry saranno protagonisti dal 3 al 6 aprile a Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games. Il Festival dedicherà il key visual dell'edizione primaverile proprio a Tom & Jerry che avranno un'area dedicata all'interno della manifestazione qui i fan potranno trovare un'incredibile installazione a forma di torta di compleanno per scattare foto ricordo, ripercorrere la storia di questo incredibile duo con video ufficiali e immagini storiche, e una serie di opere inedite realizzate dagli studenti dello IED di Roma per celebrare l'anniversario.

Immancabile la presenza anche in tv di Tom & Jerry: su Cartoonito (canale 46 DTT) è on air da lunedì a venerdì dalle 13.00 lo stunt A Pranzo con Tom & Jerry che prevede le serie Tom & Jerry a New York, The Tom and Jerry Show e i corti Hurry Up, mentre il sabato mattina alle 8.30 fino ad aprile sono in rotazione i film; su Boomerang (Canale 609 di Sky) sono in onda tutti i giorni The Tom and Jerry Show e Tom & Jerry a New York dalle 6.00 alle 7.50, dalle 11.25 alle 12.35 e il pomeriggio alle 16.25. Inoltre, sull'app di Cartoonito sono presenti per tutto l'anno 12 nuovi giochi in esclusiva legati a Tom & Jerry raccolti in una sezione dedicata.

In occasione dell'importante ricorrenza, Warner Bros. Discovery Global Consumer Products ha collaborato con prestigiosi brand, anche in Italia, per offrire agli appassionati una serie di prodotti ispirati a Tom & Jerry.