85 NUOVI POSITIVI IN SICILIA, 2578 IN ITALIA

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi domenica 4 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero de...

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi domenica 4 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 85 e il totale da inizio epidemia sale così a 7.681.

I tamponi effettuati sono stati 506.170 nelle ultime 24 ore: attualmente positive sono 3.247 persone, con un’aumento di 76 pazienti attualmente contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri.

Due nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 319. I guariti ammontano invece a 4.115, 7 in più rispetto a quanto registrato ieri.

Degli attuali 3.247 positivi, 353 pazienti sono ricoverati con sintomi, altre 24 persone sono in terapia intensiva (+4).

Dei positivi 2 sono migranti ospiti presso l’hotspot di Lamapedusa.

DATO ITALIA

Scende leggermente il numero dei nuovi casi di coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 2.578, contro i 2.844 di ieri. In calo anche le vittime: oggi sono state 18 (contro le 27 di ieri), per un totale, dall'inizio dell'emergenza, di 35.986. I tamponi sono stati 92.714 contro i 118.932 di ieri. Sempre oggi i pazienti guariti/dimessi sono stati 697. Sono invece 303 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 2578 contagiati

• 18 morti

• 697 guariti

+6 terapie intensive | +82 ricoveri