I carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della locale Procura

9 RAPINE IN 23 GIORNI, NEI COMUNI DI PATERNO' E BELPASSO, ARRESTATO

della Repubblica, hanno arrestato il 25enne catanese Gabriele Strano.

L’uomo in particolare, che dovrà scontare la pena residua di 2 anni di reclusione, si era reso responsabile di una sequela di ben 9 rapine aggravate e commesse in concorso con i complici, perpetrate dal giorno 1 al 23 del mese di luglio del 2014 nei comuni di Catania, Belpasso e Paternò.