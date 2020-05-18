9 RAPINE IN 23 GIORNI, NEI COMUNI DI PATERNO' E BELPASSO, ARRESTATO
I carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della locale Procura de...
A cura di Redazione
18 maggio 2020 13:47
I carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della locale Procura
9 RAPINE IN 23 GIORNI, NEI COMUNI DI PATERNO' E BELPASSO, ARRESTATO
L’uomo in particolare, che dovrà scontare la pena residua di 2 anni di reclusione, si era reso responsabile di una sequela di ben 9 rapine aggravate e commesse in concorso con i complici, perpetrate dal giorno 1 al 23 del mese di luglio del 2014 nei comuni di Catania, Belpasso e Paternò.