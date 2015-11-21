Da oggi al 29, l'ottava edizione de "La settimana della Musica"

Iniziativa lanciata, anche quest’anno, dall’Associazione Musicale Culturale Coro Polifonico Sturm und Drang e Orchestra da Camera l’Estro Armonico

95047.it Presentata in conferenza stampa, a Palazzo Alessi, l’ “VIII Settimana della Musica, organizzata anche quest’anno dall’Associazione Musicale Culturale Coro Polifonico Sturm und Drang e Orchestra da Camera l’Estro Armonico, con il patrocinio del Comune di Paternò, Assessorato alla Cultura. La manifestazione avrà luogo dal 21 al 29 novembre. Tanti gli eventi in programma, come ha spiegato il maestro Salvatore Coniglio, direttore artistico: «Inaugureremo l’edizione di quest’anno con una serata dedicata alla polifonia, in programma domani, nella quale ci sarà spazio per la musica sacra e profana. A partecipare, oltre ai nostri cori Angelica Vox e Sturm und Drang, anche altri gruppi ospiti, provenienti da Giarre ed Acireale. Avremo poi una serata dedicata alla Patrona della Musica, Santa Cecilia, in programma per domenica 22, durante la quale si esibirà, fra gli altri, anche il nostro gruppo di musica medievale. Nei prossimi giorni si terranno inoltre delle lezioni-concerto dedicate alle scuole, durante le quali gli studenti avranno la possibilità di conoscere la storia di alcuni strumenti musicali».

Quest’anno, la Settimana della Musica darà anche spazio all’impegno civile, con un Concerto a sostegno dell’Ospedale SS. Salvatore, in programma domenica 22 novembre, alle ore 11, nel piazzale antistante il nosocomio. Gran finale, il 28 e 29 novembre, con l’operetta “Cincillà”, in scena al Piccolo Teatro di via Monastero. Anche quest’anno, si terrà inoltre il Concorso di Disegno “Illustra la Musica”, dedicato alle scuole, con la premiazione prevista per il 20 dicembre al Castello Normanno.

«Siamo contenti di sostenere questa iniziativa – ha affermato l’assessore alla Cultura, Valentina Campisano – che dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, la grande vitalità artistica che caratterizza la nostra città e che ci permette di valorizzare i suoi luoghi più interessanti e simbolici. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa alla manifestazione – ha concluso l’assessore»