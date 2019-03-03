92 ENNE SBAGLIA STRADA E FINISCE CON IL FUORISTRADA SULLE PISTE DA SCI

E' successo in Val di Fassa sul Col Rodella.Sono rimasti a bocca aperta gli sciatori che si trovavano sulle piste da sci quando si sono visti arrivare un'auto proprio sul tracciato che stavano facendo...

Sono rimasti a bocca aperta gli sciatori che si trovavano sulle piste da sci quando si sono visti arrivare un'auto proprio sul tracciato che stavano facendo.

A bordo dell'auto un altoatesino di 92 anni.

L'uomo, molto probabilmente, non è più riuscito a rimanere sul sentiero che stava facendo a causa della neve e si è trovato con il fuoristrada sulle piste da sci.

Immediatamente sono state avvisate le forze dell'ordine che si trovavano a poca distanza. Il 92enne è stato bloccato e identificato per poi essere multato. Successivamente scortato dalla polizia è stato accompagnato fuori dalle piste.