Tenta di strangolare la moglie: la donna è stata ricoverata all'ospedale di Paternò

E' accaduto a Belpasso. La vittima si è salvata perché è riuscita ad allertare i carabinieri

95047.it I carabinieri della Stazione di Belpasso, collaborati dai colleghi di Motta Sant’Anastasia, hanno arrestato, in flagranza di reato, un operaio di 48 anni, di Belpasso, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Alcuni giorni addietro la vittima, una impiegata di 30 anni, aveva denunciato il coniuge per alcuni comportamenti violenti tenuti nei suoi confronti. Ma l’uomo, ieri sera, al culmine di una lite, ha perso le staffe e si avventato sulla poveretta gettandola in terra ed afferrandola al collo. Fortunatamente la donna è riuscita a divincolarsi ed a chiedere aiuto al 112. Immediatamente sul posto sono giunte sul posto due pattuglie dell’Arma che irrompendo in casa sono riuscite, dopo una breve colluttazione, a bloccare ed ammanettare l’aggressore. Alla vittima, medicata all’Ospedale di Paternò, sono state riscontrate “lesioni da graffio alla base del collo; contusione cranica minore alla regione occipitale e lesioni minori da graffio alla spalla sinistra” con una prognosi di 10 giorni. L’arrestato, come disposto dal magistrato di turno, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.