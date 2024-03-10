93ENNE DI ADRANO MUORE ATTRAVERSANDO LA STRADA, INDIVIDUATO L’UOMO ALLA GUIDA DELL’AUTO: È ACCUSATO DI OMICIDIO STRADALE

L’indagine condotta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania per individuare il responsabile dell’omicidio stradale del pensionato novantatreenne Agatino Botta, avvenuto giorni fa in co...

L’indagine condotta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania per individuare il responsabile dell’omicidio stradale del pensionato novantatreenne Agatino Botta, avvenuto giorni fa in corso Italia, ha avuto esito positivo.

Tramite un’attenta attività di verifica sul territorio, coordinata dall’Autorità giudiziaria e condotta dalla Polizia di Stato del commissariato centrale della Questura di Catania, è emerso che il sinistro è stato causato da un’autovettura Audi A4 guidata da un sessantatreenne residente in provincia di Catania.

Il tragico incidente è avvenuto intorno alle ore 8:30 del 1° marzo, quando Botta stava attraversando il corso Italia e veniva investito dalla vettura, come documentato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Il conducente, dopo un breve momento di soccorso, è stato lasciato libero di allontanarsi dalla Polizia, mentre Botta è stato trasportato in ospedale, dove purtroppo è deceduto il 2 marzo a causa delle gravi ferite.

Il conducente dell’Audi si è presentato spontaneamente il 4 marzo al commissariato centrale, dichiarando di non essere sicuro se avesse effettivamente investito la vittima o se quest’ultima fosse caduta autonomamente.

Sono stati avviati gli accertamenti sulla vettura da parte della Polizia Scientifica e sarà eseguita un’autopsia sul corpo della vittima per disposizione della Procura. All’indagato sono stati contestati i reati di omicidio stradale e omissione di soccorso.