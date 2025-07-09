95047. I CENTISTI
I CENTISTI DI PATERNÒ – 2025GIUSEPPE EMANUELE AURELIANOLiceo Linguistico e Scienze Umane "F. De Sanctis" – 5° Sez. AsGIORGIA TRIPOLIIstituto Tecnico Economico “G. Russo” – 5°AT – 100/100 e LodeFRANCES...
GIUSEPPE EMANUELE AURELIANO
Liceo Linguistico e Scienze Umane "F. De Sanctis" – 5° Sez. As
GIORGIA TRIPOLI
Istituto Tecnico Economico “G. Russo” – 5°AT – 100/100 e Lode
FRANCESCO MANUEL PIO ATTANASIO
Istituto Tecnico Economico “G. Russo” – 5°B AFM
FATIMA KHOURIGUI
Liceo "F. De Sanctis" – 5° CP
GIULIA LIGRESTI
Liceo Statale "F. De Sanctis" – 5° CP
GINEVRA PLATANIA
Liceo "F. De Sanctis" – 5° AS
ANTONINO BONAVENTURA
Liceo Scientifico Enrico Fermi 5ªA 100/100
DARILA PRIVITERA
Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” Paternò (CT)
SALVATORE SCANDURA
Liceo Scientifico "Enrico Fermi" Classe 5^A ordinario 100/100centesimi
ALESSANDRA BASILE
Liceo Linguistico e Scienze Umane "F. De Sanctis" – 5° Sez. BP
FABIO PIO ASERO
ITE G. Russo 5A SIA (CT)
VITTORIA PULEO
Istituto De Sanctis 5cp
GIULIA NIBALI
Liceo Scientifico Enrico Fermi 5A. 100 e LODE
YASMINE KHOURIGUI
Istituto De Sanctis 5Bp
CARMELO GUGLIELMINO
Liceo Artistico Mario rapisardi classe 5ªL
RICCARDO FALLICA
Liceo Scientifico Enrico Fermi 5A, 100 e lode
ALESSANDRA SANFILIPPO
Liceo scientifico vittorio Emanuele patti Classe V B scientifico tradizionale
MARTINA GRAZIA AMODEO
Istituto F. De Santis 5DL 100/100esimi e lode
SIMONE LOPEZ
Istituto alberghiero Rocco Chinnici sezione 5D
CORALLO GIUSEPPE MARIO
Liceo “F. De Sanctis” 5DL 100 e Lode
JENNIFER SABRINA BRUNO
ISTITUTO TECNICO GIOACCHINO RUSSO, 5A AFM
MARTINA BORZI'
Liceo artistico statale M.M.LAZZARO classe quinta, sezione S
NAOMY ANTONINA GRASSO
Liceo scientifico Enrico Fermi 5B
SIMONA SARPIETRO
Liceo scientifico Enrico Fermi
CORINNE SARPIETRO
Liceo Scientifico Enrico Fermi 5B
FEDERICA CORALLO
Istituto tecnico Gioacchino russo, 5BT 100 e lode
SERENA CULLETTA
Liceo Scientifico Enrico Fermi 5DT
GIORGIA NARDA
Istituto tecnico gioacchino russo 5 B turismo
CHIARA DE MARTINO
Liceo scientifico Enrico Fermi 5B, 100 e Lode
DESIREÈ CALTABIANO
Liceo F. De Sanctis 5AP
MIRIANA CAMBRIA
Liceo Linguistico F. De Sanctis classe 5CL
MARIA RITA IAQUINANGELO
Liceo Linguistico e Scienze Umane “F. De Sanctis” - 5° CL 100 e lode
BIAGIO MOTTA
Liceo Scientifico E.Fermi, Classe 5 BT e lode
SARA PALUMBO
Liceo classico "M.Rapisardi", 5A
VIRGINIA GLORIA MORINA
Liceo Classico Mario Rapisardi, 5A
GIORGIA ANICITO
Liceo Linguistico
ALESSIO PUGLISI
Ist. Tecnico Industriale "G. Ferraris" Belpasso - 5^A Elettronica - 100/100
SOFIA PARISI
Liceo Classico "Mario Rapisardi" classe 5A
AGNESE CARTALEMI
Liceo classico M. Rapisardi V A
MATTEO GIANPAOLO FICHERA
Liceo scientifico Fermi di Paternò, 5^B ordinario
FRANCESCA MARTINA MOTTA
Liceo artistico statale "M. M. Lazzaro" Catania 5ª A 100 e lode
SAMANTHA COSTANZO
liceo classico mario rapisardi, V A