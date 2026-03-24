🚨 ULTIM'ORA – PATERNO': scontro tra due auto al Bivio delle 4 Strade. IN AGGIORNAMENTO

Nel pomeriggio di oggi, 24 marzo 2026, un incidente stradale si è verificato a Paternò, all’altezza dell’incrocio tra la SP 77 e la SP 15, conosciuto come il “Bivio delle 4 Strade”. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 17:00, in una zona particolarmente trafficata.

Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture sono entrate in collisione. L’impatto, secondo le prime informazioni, è stato piuttosto violento: su uno dei mezzi coinvolti si sono attivati gli airbag, a testimonianza della forza dello scontro.

Nonostante la dinamica abbia fatto temere il peggio, fortunatamente non si registrerebbero feriti gravi. Gli occupanti dei veicoli avrebbero riportato solo lievi conseguenze.

Al momento, mentre scriviamo, non risultano ancora presenti sul posto né i soccorsi né le forze dell’ordine. La situazione è quindi in evoluzione e si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Si segnalano rallentamenti alla circolazione, con traffico intenso nella zona dell’incrocio e disagi per gli automobilisti in transito.

🟡 Notizia in aggiornamento