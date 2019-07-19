95047.IT "IN ORBITA" CON PARMITANO - OGGI E' STATO BENEDETTO IL RAZZO SOYUZ

Nell'ambito della missione spaziale Beyond, che vede al commando il nostro concittadino Luca Parmitano, 95047.it da oggi e per tutto il periodo della missione, seguirà con degli aggiornamenti giornali...

Nell'ambito della missione spaziale Beyond, che vede al commando il nostro concittadino Luca Parmitano, 95047.it da oggi e per tutto il periodo della missione, seguirà con degli aggiornamenti giornalieri tutta l'evoluzione di quella che è per Paternò , una grandissima occasione mediatica e non solo.

Sperando di fare cosa gradita e sopratutto con un pizzico di orgoglio, orgoglio di essere Paternesi come Luca Parmitano, l'aspettiamo come promesso al nostro Sindaco, Nino Naso, in città, alla fine della missione.

Oggi si è svolta la tradizionale cerimonia, alla vigilia di un lancio spaziale a Baikonur.

Un pope ortodosso ha benedetto il lanciatore Soyuz sulla rampa di lancio.

E' quello che domani porterà nello spazio l'astronauta catanese dell'ESA Luca Parmitano insieme a Andrew Morgan (NASA) e Alexandr Skvortsov (Roscosmos). Parmitano, colonnello dell'Aeronautica Militare, trascorrerà circa 200 giorni nella Stazione Spaziale Internazionale nell'ambito della missione Beyond.