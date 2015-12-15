Taekwondo, Sciacca si conferma campione italiano

A Riccione, bella affermazione dell'atleta del Centro Taekwondo Marletta

95047.it L'Associazione sportiva Centro Taekwondo Marletta in occasione dei Campionati italiani, che si sono svolti a Riccione, ha visto confermare l'atleta Davide Sciacca, Campione Nazionale (si tratta del suo terzo titolo consecutivo) che ha anche conquistato il quarto riconoscimento a livello nazionale dopo i recentissimi primi posti ottenuti a Roma in occasione dei campionati internazionale. L'associazione sportiva paternese si riconferma ai vertici delle società sportive più titolate d'Italia e non sfigura l'ottima prestazione di Giuseppe Fallica approdato ai quarti di finale. A capitanare la spedizione paternese, il Maestro Tony Marletta.