Taekwondo, affermazione del Team Chisari

Buon successo per Simone Prezzavento e Mattia Fallica del Team Chisari

Ai campionati nazionali assoluti di Taekwondo, bella affermazione per il "Team Chisari tkd dojang Paternò". Bel trionfo nell'ambito della Categoria Juniores.

In particolare: Cinture rosse, Oro per Simone Prezzavento - Categoria Juniores/59; Bronzo per Mattia Fallica Categoria Juniores/78. La società paternese è così giunta prima classificata nella Categoria Juniores.

Concluso da pochi giorni l'appuntamento annuale ai massimi livelli dei Campionati Italiani Seniores Cinture Nere 2015! 640 atleti in tre giorni di gara,al Playhall di Riccione dal 12 al 13 dicembre.Tra velocità e grande tecnica, a scaldare i quadrati di gara,dando filo da torcere agli atleti più esperti, salendo sul podio ,sono state le cinture rosse Junior e Senior, in gara venerdì 11 dicembre, giovanissime promesse di questa disciplina,che hanno animato gli spettatori con un unico obiettivo, quello di salire sul gradino più alto del podio.A riuscire nell'impresa i giovani atleti del “Team Chisari tkd dojang Paternò”,nel nome di Simone Prezzavento – Categoria Juniores/59 Cinture rosse ,ottenendo il podio più alto con l'Oro ,e nella persona di Mattia Fallica Categoria Juniores/78 che ha raggiunto un meritato terzo posto ottenendo il Bronzo.

CLASSIFICA PER SOCIETÀ' JUNIOR MASCHILE

1 ASD CHISARI TKD DOJANG

2 TKD COMPETITION

3 MINOTTI TKD

4 TKD TRICOLORE

Juniors Male ROSSE -59 / Light (16 competitors)

1 68 Prezzavento, Simone A.S.D. Chisari TKD Dojang ITA

2 88 Diambri, Matteo A.S.D. Sant'orso Le Terrazze Fano ITA

3 93 Fiorito, Riccardo A.S.D. Taekwondo Emiliozzi ITA 3 194 Riccio, Felice Centro Sportivo Pomilia

Juniors Male ROSSE -78 / Light Heavy (6 competitors)

1 260 Vangi, Leonardo SSD Punto Sport Comuni Medicei ITA

2 9 Chiapperino, Gabriele A.S.D Taekwondo Club Terlizzi (Ba) ITA

3 67 Fallica, Mattia A.S.D. Chisari TKD Dojang ITA 3 186 Coccia, Valerio Asd. TKD. Team Solorzano.

L'appuntamento per i Campioni Azzurri del “Team Chisari tkd dojang Paternò”, ai campionati nazionali assoluti di Taekwondo,si rinnova al prossimo anno.