Pedone investita in via Emanuele Bellia

Fortunatamente, per la donna nulla di grave

95047.it FLASH. Solo tanta paura, per fortuna, e nulla più. Una donna è stata investita (ma il contatto non sarebbe stato violento) da un’auto in via Emanuele Bellia in coincidenza con l’incrocio di via Santa Lucia. Tanto spavento, come detto, ma per la donna nulla di grave: a prestare per prima soccorso la stessa occupante dell’auto. Sul posto, in via del tutto precauzionale, anche un’ambulanza del 118.