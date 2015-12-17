Alla Baby House una sacca piena di giocattoli per la Raccolta

La gioia più grande è aver sentito dai bambini stessi il vero significato del gesto

95047.it Altre belle immagini e storie, vengono fuori dalla Seconda Raccolta di giocattoli allestita dalla nostra redazione assieme alla Caritas vicariale. Avremo modo i questi giorni di ringraziare appositamente tutti. Intanto, questa mattina anche i bambini della Baby House hanno partecipato con Gioia alla consegna dei Doni ai responsabili della Caritas Giovanile.

"La gioia più grande è aver sentito dai bambini stessi il vero significato del gesto. La Baby House ringrazia di cuore Bambini e Genitori di avere aderito all'iniziativa Event No Words 2015 - raccontano i responsabili della Baby House -: è l'unione vera che fa la forza e noi possiamo puntare sempre sulla vostra disponibilità".