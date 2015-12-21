L'omicidio di Pedalino: il sospettato si è avvalso della facoltà di non rispondere

L'uomo è, tuttavia, in stato di fermo

La vittima, Natale Pedalino

95047.it Un interrogatorio nel corso del quale il sospettato dell'0micidio del 66enne Natale Pedalino, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uomo era stato prima portato in caserma e poi ascoltato dal pm titolare delle indagini Fabrizio Aliotta: per lui, è scattato tuttavia il provvedimento di fermo.

Il 66enne paternese Natale Pedalino è stato rinvenuto cadavere in una stradina alla periferia di Paternò (in contrada Cotoniera) la sera di sabato dopo essere stato trafitto con almeno 30 coltellate al petto.

Sull'identità dell'uomo interrogato dai magistrati vi è il massimo riserbo: l'inchiesta è coordinata dal Procuratore della Repubblica di Catania, Michelangelo Patanè.

Alla base dell'omicidio vi sarebbero futili motivi legati alla divisione di una partita di olio.