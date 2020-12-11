999 I NUOVI POSITIVI E 28 I MORTI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA

Sono 999 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.534 tamponi effettuati. I decessi sono 28, che portano il totale a 1923Con i nuovi casi sono 36.410 gli attuali posit...

A cura di Redazione 11 dicembre 2020 17:13

