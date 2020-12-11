999 I NUOVI POSITIVI E 28 I MORTI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA
Sono 999 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.534 tamponi effettuati. I decessi sono 28, che portano il totale a 1923Con i nuovi casi sono 36.410 gli attuali posit...
Sono 999 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.534 tamponi effettuati. I decessi sono 28, che portano il totale a 1923
Con i nuovi casi sono 36.410 gli attuali positivi, con un decremento di 559 casi rispetto a ieri. 1.280 pazienti in regime ordinario (-62) e 197 (=) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 34.933 persone. I guariti sono 1.530.
La distribuzione dei nuovi contagi per province vede Catania 450 Palermo 274, Messina 118, Ragusa 18, Trapani 25, Siracusa 53, Agrigento 18, Caltanissetta 21, Enna 22.
DATI ITALIA
Sono 18.727 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 761 morti che portano il totale a 63.387 dall'inizio dell'emergenza.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 18.727 contagiati
• 761 morti
• 24169 guariti
-26 terapie intensive | -526 ricoveri
190.416 tamponi
Tasso di positività: 9,8% (-0,1%)