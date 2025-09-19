Paternò: Lite tra Ragazzi al Parco del Sole, un Giovane Ferito interviene l’ambulanza
PATERNÒ – Ancora un episodio di cronaca scuote la città. Nella mattinata di oggi, all’interno del Parco del Sole, una lite tra adolescenti è degenerata, lasciando un giovane ferito.
Secondo una prima ricostruzione, il diverbio – nato per motivi ancora da chiarire – è rapidamente sfociato in violenza.
Durante la colluttazione, uno dei ragazzi coinvolti sarebbe stato colpito alla testa con un casco, riportando ferite che hanno reso necessario l’intervento del 118.
Un’ambulanza è giunta sul posto per prestare i primi soccorsi. I paramedici hanno assistito il giovane, che potrebbe essere stato successivamente trasferito in ospedale. Non si conoscono ancora le condizioni esatte del ferito.
La scena, avvenuta sotto gli occhi di numerosi ragazzi presenti nell’area, ha destato forte preoccupazione e apprensione.
L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza degli spazi pubblici cittadini e pone interrogativi sulle cause che portano a episodi di violenza sempre più frequenti tra i giovanissimi.