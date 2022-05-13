A 14 ANNI ALLA GUIDA IN AUTOSTRADA, BLOCCATO DALLA POLIZIA IN FRIULI, SANZIONATI I GENITORI

Un ragazzino di 14 anni è stato sorpreso alla guida di un'auto lungo l'autostrada A4, tra Latisana (Udine) e Portogruaro (Venezia).Vista la minore età del trasgressore, ai genitori che lo accompagnava...

Vista la minore età del trasgressore, ai genitori che lo accompagnavano sono stati contestati la guida senza patente, la guida senza aver raggiunto la maggiore età, l'incauto affidamento del veicolo, con una sanzione amministrativa complessiva di quasi 4mila euro.

Secondo una ricostruzione, a scoprire l'adolescente è stata una pattuglia della Polizia Stradale di Palmanova che si è vista sorpassare da un'autovettura che procedeva a una velocità elevata. Raggiungendola e affiancandola, gli agenti hanno notato che alla guida si trovava un ragazzo che dall'aspetto sembrava molto giovane e hanno deciso di controllare le persone a bordo, accompagnandole nell'area di servizio poco distante.

Improvvisamente però, il veicolo si è bloccato sulla corsia di marcia dell'autostrada, creando un pericolo per coloro che sopraggiungevano, anche in considerazione che in quel tratto la corsia di emergenza è chiusa per lavori.

Non potendo retrocedere, la Polizia Stradale ha atteso che l'auto transitasse nuovamente fermandola subito dopo. Alla guida dell'auto non c'era più il ragazzino ma un uomo adulto che, al controllo si rivelava essere il padre del precedente guidatore, il ragazzino di 14 anni.