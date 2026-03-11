A 211 km/h sulla Sassari–Alghero: non si ferma all’alt e prova a scappare, bloccato dalla Polizia

Un automobilista è stato sorpreso mentre sfrecciava a ben 211 chilometri orari lungo la strada a quattro corsie Sassari–Alghero, in Sardegna. A immortalarlo è stato il telelaser della Polizia Stradale, che ha rilevato una velocità ben oltre il limite consentito.

Alla vista degli agenti, l’uomo non si è fermato all’alt, tentando invece una disperata fuga. Ne è nato un breve inseguimento: la volante della Polizia Stradale lo ha raggiunto e fermato dopo pochi chilometri, ponendo fine alla corsa pericolosa.

Durante i controlli è emerso anche un altro grave illecito: l’auto era priva di assicurazione. Per questo motivo il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Al conducente sono state contestate diverse violazioni del Codice della Strada, tra cui l’eccesso di velocità superiore di oltre 60 km/h rispetto al limite consentito e la circolazione senza assicurazione. Nei suoi confronti è scattata la sospensione della patente di guida, oltre alla decurtazione dei punti.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale e sui controlli lungo le principali arterie di collegamento, sempre più intensificati per contrastare comportamenti pericolosi alla guida.