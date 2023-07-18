A 70 ANNI INVESTE CON L'AUTO LA MOGLIE PER GELOSIA A LENTINI,ARRESTATO

Un uomo di 70 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per aver investito la moglie a Lentini, nel Siracusano.Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che stanno indagando, l'uo...

Un uomo di 70 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per aver investito la moglie a Lentini, nel Siracusano.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che stanno indagando, l'uomo per motivi di gelosia avrebbe travolto con l'auto la moglie che si stava recando a lavoro.

La vittima, colpita con la parte anteriore dell'auto, è caduta a terra. Immediati i soccorsi mentre l'investitore è fuggito via.

La donna è stata trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini, dove i medici le hanno riscontrato alcune fratture alla gamba ed escoriazioni.