A 93 ANNI DIVENTA PAPÀ, IL BAMBINO È NATO NELL’OSPEDALE DI CERIGNOLA

È venuto alla luce all'ospedale Tatarella di Cerignola. Un parto naturale senza alcuna complicazione.Come riporta Fanpage, la notizia non avrebbe nulla di clamoroso, se non fosse per l'età del padre d...

È venuto alla luce all'ospedale Tatarella di Cerignola. Un parto naturale senza alcuna complicazione.

Come riporta Fanpage, la notizia non avrebbe nulla di clamoroso, se non fosse per l'età del padre del neonato. L'uomo infatti ha 93 anni.

La mamma, una donna marocchina di 42 anni, era ricoverata nel reparto di maternità da alcuni giorni. Al suo fianco, il marito, un ex fabbro di Canosa di Puglia nato nel 1925.

I due neogenitori hanno raccontato di essersi sposati nel 2015 e di vivere insieme in provincia di Foggia.

Così il piccolo è nato, tra lo stupore di medici e infermieri. Ora la famiglia è pronta per tornare a casa: il piccolo centro di Orta Nova si sta preparando per celebrare il lieto evento.

La notizia ha fatto immediatamente il giro del web vista l’età del neo papà.