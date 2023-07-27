A BELPASSO FAMIGLIE SENZA ELETTRICITÀ DA CINQUE GIORNI, IL SINDACO PRESENTA UN ESPOSTO IN PROCURA

"In queste ore di estrema emergenza sono stato impegnato quotidianamente e senza sosta nel cercare soluzioni per i cittadini belpassesi. Contestualmente sono sempre rimasto in contatto con i sindaci d...

"In queste ore di estrema emergenza sono stato impegnato quotidianamente e senza sosta nel cercare soluzioni per i cittadini belpassesi. Contestualmente sono sempre rimasto in contatto con i sindaci della Provincia di Catania che come noi stanno vivendo disagi e danni.

Ci siamo confrontati tutti insieme con i tecnici Enel, ma ciò che è emerso non è stato un confronto bensì un perenne grido d'allarme, una richiesta d'aiuto per sollecitare ripristini dell'energia elettrica su utenze in blackout anche 120 ore".

E' quanto dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo. "È il caso di un agglomerato del Villaggio delle Ginestre e Piano Lisi, dove i cittadini lamentano un distacco che perdura da cinque giorni. Una situazione questa che oltre ai gravi disagi sta facendo montare anche una legittima protesta.

Cosa rispondere ai miei concittadini? I rinvii di Enel da ore sono diventati giorni. Noi sindaci corriamo il rischio del linciaggio. La prossima azione - continua il sindaco - sarà quella della presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Catania nei confronti di Enel e di E - distribuzione al fine di fare chiarezza sulle cause dei reiterati blackout e per accertare le eventuali responsabilità. Chiederemo i danni per questa situazione inverosimile.

L'emergenza non sembra essere finita. Credo sia urgente che venga dichiarato uno stato di emergenza. Il governo nazionale e regionale devono fare la propria parte, essere vicini a noi amministratori locali che da ore, giorni, stiamo sollecitando il ripristino dell'energia.

I blackout hanno reso difficile affrontare queste giornate torride, hanno mandato in tilt i sistemi di approvvigionamento idrico, hanno complicato gli interventi di spegnimento incendi.

È una situazione complessa, facciamo il massimo tutti", conclude Caputo.