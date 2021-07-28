A CALTANISSETTA SCOPERTO UN OSPIZIO LAGER: DISABILI SUBIVANO MALTRATTAMENTI FISICI E SESSUALI
Casi di presunte violenze sessuali, percosse, malnutrizione, abbandono di incapaci e somministrazione abusiva di farmaci. E' quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas in una struttura socioassistenziale per disabili psichici di Serradifalco (Caltanissetta) che ospitava nove persone.
A conclusione dell'inchiesta, coordinata dalla procura nissena, carabinieri del gruppo tutela della salute di Napoli, con i militari del comando provinciale nisseno, hanno eseguito cinque ordinanze cautelari personali nei confronti di titolari e dipendenti della struttura, che è stata sequestrata.
I destinatari del provvedimento, uno in carcere, due ai domiciliari e due interdetti dalla professione per un anno, sono indagati, a vario titolo, di violenza sessuale aggravata, maltrattamenti, abbandono di incapaci ed esercizio abusivo della professione di infermiere.
I particolari dell'operazione saranno illustrati nel corso di un incontro stampa in programma alle 10 al comando provinciale carabinieri di Caltanissetta